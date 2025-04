POL-NB: Streit eskaliert beim Einkaufsmarkt

Waren (Müritz) (ots) -



Am Sonnabend hat es gegen 18:00 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Männern vor einem Einkaufsmarkt auf dem Papenberg gegeben. Nach aktuellem Kenntnisstand waren ein 34-Jähriger und eine 25-Jährige zusammen einkaufen. Kurz hinterm Kassenbereich trafen beide auf einen 29-Jährigen aus der Nachbarschaft. Zwischen beiden Männern entstand ein Streit - sowohl verbal als auch körperlich. Durch den Älteren soll während der Auseinandersetzung auch Pfefferspray eingesetzt worden sein.



Die Prügelei soll sowohl im Markt, davor als auch im direkten Umfeld des Marktes in der Karl-Bartels-Straße immer wieder entfacht sein. Wodurch das Aufeinandertreffen eskalierte und die genauen Tatbeteiligungen müssen nun durch die weiteren Ermittlungen der Kripo Waren geklärt werden.



Wer die verschiedenen Auseinandersetzungen am Sonnabend gegen 18:00 Uhr gesehen hat und noch nicht von der Polizei befragt wurde, wendet sich bitte mit Hinweisen telefonisch an das Warener Revier unter 03991 / 1760.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell