POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen in Neustrelitz eingestellt

Der seit dem 05.04.2025 in Neustrelitz vermisste 15-jährige Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.



Matthias Paa

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg



