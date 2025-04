POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L181 bei Marlow

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 05.04.2025 um 16:24 Uhr kam es auf der L 181 zwischen Marlow und Allerstorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die 32-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Seat wollte von einem Grundstück auf die L 181 auffahren und übersah hierbei den aus Richtung Marlow kommenden PKW VW Golf.

Der 72-jährige Fahrzeugführer des PKW Golf konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Beide Fahrzeugführer und ein im PKW Seat befindliches Kleinkind wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,-EUR.

Für die Abschleppmaßnahmen wurde die L 181 für ca. 15 Minuten voll gesperrt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell