POL-HRO: Räuberische Erpressung in Schwerin

Am 04.04.2025, gegen 21:30 Uhr, kam es in Schwerin/Lankow zu einer

räuberischer Erpressung. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der

Geschädigte, nach dem Fußballspiel Dynamo Schwerin gegen TSG

Neustrelitz, zur Straßenbahnhaltestelle Rahlstedter Straße. Dort

wurde der Geschädigte durch zwei bislang unbekannte Tatverdächtige

auf seine HSV-Trainingsjacke angesprochen. Während des Gespräches

wurde der Geschädigte durch beide Tatverdächtige zu Boden gebracht

und aufgefordert die HSV-Trainingsjacke herauszugeben. Um weitere

körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, übergab der

Geschädigte die HSV-Trainingsjacke.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und Täter oder

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

0385 5180-4720 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





