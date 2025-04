POL-HRO: Dachstuhl in Goldberg eingestürzt -Erstmeldung

Rostock (ots) -



Am 04.04.2025, gegen 21:00 Uhr, ist der Dachstuhl eines

Mehrfamilienhauses in Goldberg eingestürzt. Das baufällige

Mehrfamilienhaus war leerstehend. Da aber nicht ausgeschlossen werden

konnte, dass sich doch Personen im Gebäude aufhalten, wurde das THW

durch die bereits vor Ort befindliche freiwillige Feuerwehr

angefordert. Nach Prüfung konnten keine Personen festgestellt werden.

Aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes wird es gegenwärtig

abgerissen. Die Bundesstraße 192/Langen Straße ist bis auf weiteres

in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist

ausgeschildert. Aufgrund der Abrissarbeiten wurden die Bewohner der

anliegenden Häuser evakuiert.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



