POL-ANK: Jüdischer Gedenkstein in Löcknitz mit schwarzer Farbe beschmiert.

In Löcknitz wurde der Gedenkstein für die jüdische Gemeinde von Unbekannten mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Gedenkstein in der Chausseestraße erinnert an die jüdische Gemeinde in Löcknitz und dem Schicksal ihrer Verfolgung in der Kristallnacht 1938.



Polizeibeamte stellten die Schmierereien am 04.04.2025, gegen 13:00 Uhr während ihrer Streifentätigkeit fest. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht der Volksverhetzung wurde aufgenommen, die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.



Zeugen, die insbesondere am 04.04.2025 Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



