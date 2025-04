POL-HRO: Mitarbeiter des Südstadt-Centers von Jugendlichen angegriffen

Rostock (ots) -



Die Polizei Rostock ermittelt aktuell in einem Fall gefährlicher Körperverletzung am Rostocker Südstadt-Center. Dort soll es am gestrigen Abend gegen 19 Uhr zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter einer Einzelhandel-Filiale gekommen sein. Als der 39 Jahre alte Mann sein Geschäft abschließend wollte, soll eine sieben- bis achtköpfige Gruppe von Jugendlichen versucht haben, die Glastüren immer wieder einzudrücken. Als er die Jugendlichen aufforderte, dies sein zu lassen, gerieten er und die Störer aneinander. Der 39-Jährige wurde dabei zu Boden gedrückt, mehrfach gegen den Rumpf getreten sowie im Gesicht geschlagen. Die Jugendlichen flüchteten noch vor Eintreffen der Beamten. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Geschädigte klagte über Schmerzen am Hals und im Gesicht, lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell