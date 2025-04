POL-HRO: Unbekannte Täter entwenden zwei Bagger und Anbauteile von Jördenstorfer Firmengelände

Landkreis Rostock/Jördenstorf (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter vermeintlich im Zeitraum der Nacht auf den 03.04.2025 zwei Minibagger sowie Werkzeuge und Anbauteile entwendeten, ermittelt die Kriminalpolizei nun im Fall des besonders schweren Diebstahls.



Am Morgen des 03.04.2025 wurden Angestellte des Unternehmens die fehlenden Arbeitsmaschinen und Geräte aufmerksam, als sie gegen 07:00 Uhr die Arbeit aufnehmen wollten. Zuletzt sei das Diebesgut am Vorabend gegen 20:30 Uhr durch den Geschäftsführer auf den vorgesehenen Abstellflächen gesehen worden. Die Täter entwendeten nebst der zwei Bagger eine Grabschaufel sowie Handwerkzeug, welches in einem der Maschinen gelagert gewesen sein soll. Hierdurch sei der Firma nach einer ersten Begutachtung ein Gesamtschaden von mindestens 70.000 Euro entstanden. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Firmengelände und den Fahrzeugen verschaffen konnten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort, welche nun gesichtet und ausgewertet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell