POL-ANK: Nachmeldung - Laubenbrand in Klein Brünzow.

Am 03.04.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es in Klein Bünzow, in der Nähe des Bahnhofes, zum Brand einer Gartenlaube. Die Feuerwehr konnte den Brand der in voller Ausdehnung brennenden Gartenlaube zwischenzeitlich löschen, Personen wurden nicht verletzt.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, ist vor Ort und sichert Spuren.



Warum die Gartenlaube in Brand geraten ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



