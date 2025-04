POL-NB: Halbnackter Mann gibt Rätsel auf

Neubrandenburg (ots) -



Auf Streife ist den Neubrandenburger Beamten am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr ein Mann an der Ecke Engels-Ring und Fritz-Reuter-Straße aufgefallen, der im Gesicht verletzt war. Er trug nur eine Unterhose und ein Oberteil. Die Kommunikation mit ihm war schwierig aufgrund von Sprachbarrieren und weil er stark alkoholisiert war.



Sinngemäß versuchte der 29-jährige Georgier anzuzeigen, dass er als Tourist mit dem Bus nach Neubrandenburg gekommen sei. Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr sei er von mehreren Männern auf Geld angesprochen worden. Er habe mitgeteilt, keines zu besitzen. Daraufhin habe ihn einer niedergeschlagen und er wurde bewusstlos. Als er wieder aufwachte, sollen sein Rucksack mit Portemonnaie und weitere Dokumenten sowie ein Teil seiner Kleidung weg gewesen sein. Er wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Eine Absuche im näheren Umfeld nach möglichen Tätern oder nach dem möglichen Diebesgut verlief ohne Ergebnis.



Nun fragt die Polizei die Bevölkerung: Wer hat am Mittwochabend zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr im Bereich des Busbahnhofs womöglich eine Auseinandersetzung beobachtet? Wem ist der Georgier aufgefallen? Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 gerichtet werden.



