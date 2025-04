POL-HRO: Durchsuchungen auf Zirkusgelände

Wittenburg (ots) -



Am heutigen Morgen hat es in Wittenburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, polizeiliche Durchsuchungsmaßnahmen auf einem Zirkusgelände gegeben. Neben Kräften der Kriminalpolizei Ludwigslust waren auch Diensthundeführer sowie ein Zug der Bereitschaftspolizei an dem Einsatz beteiligt. Hintergrund ist der Verdacht der Hehlerei gemäß §259 StGB gegen einen deutschen 32 Jahre alten Mann.



Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden. Herrin des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft Lübeck.



