POL-ANK: Erstmeldung - Laubenbrand in Klein Bünzow

Klein Bünzow (LK VG) (ots) -



In einer Kleingartenanlage in der Nähe des Bahnhofs Klein Bünzow wird derzeit ein Brand gelöscht. Es sollen nach ersten Angaben mehrere Lauben brennen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Sobald weitere Einzelheiten bekannt sind, wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell