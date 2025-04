POL-NB: Unfall mit Fußgängerin

Neubrandenburg (ots) -



Im Juri-Gagarin-Ring ist es heute Vormittag gegen 09:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 80-jährige Autofahrer die 62-jährige Frau nicht richtig gesehen haben, während sie die Straße überquerte und fuhr sie dann an.



Die Frau kam mit leichten Verletzungen in die Klinik.



Beide Beteiligte sind Deutsche.



