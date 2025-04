POL-HRO: 45-Jähriger in Rostock Lütten Klein nach Streitigkeiten angegriffen und beraubt

Rostock (ots) -



In den Abendstunden des 02.04.2025 befanden sich Beamte der Polizei aufgrund einer zuvor gemeldeten Raubstraftat in der Rostocker Warnowallee im Einsatz.



Gegen 21:20 Uhr hätte sich der 45-jährige Geschädigte laut eigener Aussage auf dem Heimweg befunden. Hier sei dieser gem. vorliegender Zeugenaussagen mit zwei weiteren männlichen Personen in Streit geraten und in Folge dessen körperlich durch Schläge und Tritte attackiert worden. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen hätten weiterhin die Bauchtasche des Deutschen an sich genommen und sich daraufhin vom Tatort entfernt. Der 45-jährige Rostocker wurde leicht verletzt.



Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die vermeintlichen Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden. Laut Angaben des Geschädigten hätte sich in der Bauchtasche nebst persönlicher Gegenstände auch Bargeld in einem unteren dreistelligen Bereich befunden.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen sind durch die Einsatzkräfte noch vor Ort mehrere umstehende Personen zu dem Tatgeschehen befragt worden. Der Kriminaldauerdienst kam ebenfalls zum Einsatz und sicherte Spurenmaterial, das nun ausgewertet wird.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Rostock.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell