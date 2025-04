POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 02.04.2025 gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der L33 zwischen Burg Stargard und Dewitz ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 44-Jähriger war mit seinem Transporter mit Anhänger in Richtung Burg Stargard unterwegs, als sich der Anhänger während der Fahrt löste. Der Fahrer bemerkte den Vorfall, hielt an und versuchte, den Anhänger zurück zu seinem Fahrzeug zu schieben. Dabei geriet er jedoch zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW Kia einer 24-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.500 Euro geschätzt. Der PKW Kia sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.



