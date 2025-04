POL-NB: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Penzlin (ots) -



Am 02.04.2025 gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der B192 zwischen Marihn und Penzlin ein Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Durch einen in Richtung Penzlin fahrenden Traktor kam es zu einer Staubildung des nachfolgenden Verkehrs, bei der einige hinter dem Traktor fahrende PKW bis zum Stillstand abbremsen mussten. Auf Grund von Unaufmerksamkeit konnte der Fahrzeugführer eines Transporters sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und schob vier Fahrzeuge, die vor ihm im Stau standen, aufeinander. Zudem fuhr eine von hinten herannahende Fahrzeugführerin eines PKW in das Heck des Transporters. Bei dem Zusammenstoß aller beteiligten Fahrzeuge wurden insgesamt vier Personen verletzt, von denen drei mit leichten Verletzungen vor Ort entlassen werden konnten. Eine Person wurde zur Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt 30.000 Euro. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es kamen ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen zum Einsatz. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme eine Stunde halbseitig gesperrt werden.



