POL-HRO: Verkehrssicherheitskampagne Fahren.Ankommen.LEBEN mit Schwerpunkt Geschwindigkeit - Ergebnisse der Auftaktkontrollen im April 2025

Es ist und bleibt die Unfallursache Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern - zu hohe oder unangepasste Geschwindkeit. Und genau zu diesem Themenschwerpunkt führt die Landespolizei seit gestern verstärkt Verkehrskontrollen durch.



Allein bei den Auftaktkontrollen, die am 01.04.2025 in allen Landesteilen stattfanden, wurden insgesamt 2408 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 573 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die gemessenen Höchstwerte waren innerorts in Ludwigslust 98 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und außerorts auf der A 24 durch den Videowagen gemessene 158 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.



Zusätzlich registrierten die Beamten 48 weitere Verkehrsverstöße, u.a. wegen Handynutzung am Lenkrad und Verstoß gegen die Gurtpflicht. An den Kontrollen waren landesweit insgesamt 87 Polizeibeamte beteiligt.



Die Kontrollen, die Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" sind, unterstützen das Ziel der Vision Zero - null Verkehrstote. Zum Thema Geschwindigkeit wird im gesamten Monat April verstärkt kontrolliert.



