POL-HRO: Autodiebe im Landkreis Ludwigslust-Parchim unterwegs

In der Nacht zu Dienstag, 1. April 2025, wurden in Vellahn und Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei versuchte Fahrzeugdiebstähle angezeigt.



In Vellahn sollen die Täter gegen 02:40 Uhr versucht haben, einen Audi A6 Avant von einem Privatgrundstück zu entwenden. Weil womöglich ein am Haus angebrachter Bewegungsmelder anging, ließen die Täter vom Auto ab und floh mit Hilfe eines Fahrzeuges .



Nur wenig später, gegen 03:30 Uhr, kam es in Boizenburg zu einem ähnlichen Sachverhalt. Dort wurde versucht, einen Pick Up im Wert von 85 000 Euro zu entwenden. Die Täter wurden vermutlich durch einen Nachbarn gestört und mussten auch diese Tat abbrechen.



Ein Zusammenhang beider Taten ist wahrscheinlich und wird derzeit im Zuge der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei geprüft.



Einer der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:



- Ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß



- Trug eine dunkle Jacke mit heller Kapuze, dunkle Hosen und

Schuhe sowie eine graue bzw. helle Umhängetasche



- Schlanke Gestalt



Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 zu melden.



Um sich vor Autodiebstahl zu schützen, raten wir unter anderem:



- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am

Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

- Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr

Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.



- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete

Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie

vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal

dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben

die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung

dieser Technik keine Chance.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So

können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken

übertragen.



