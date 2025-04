POL-HRO: Waffenähnliche Feuerzeuge lösen Polizeieinsatz aus

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Gegen 12:00 Uhr des 01.04.2025 ereignete sich in der Güstrower Innenstadt ein Polizeieinsatz, bei dem Hinweisgeber zuvor eine männliche Personen mitgeteilt hatten, die aus einer Gruppe heraus mit zwei Waffen in der Öffentlichkeit hantieren würden.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Güstrow stellten im Bereich der Straße Am Wall mehrere, darunter auch bereits polizeibekannte Personen im Alter von 32 bis 59 Jahren fest. In unmittelbarem Nahbereich der Gruppe konnten die Beamten zwei pistolenähnliche Gegenstände feststellen, welche sich schließlich als Feuerzeuge herausstellten. Aufgrund dessen, dass diese für einen Laien nicht als unecht zu klassifizieren sind und auch um weitere Störungen zu vermeiden, wurden beide Gegenstände sichergestellt.



Gegen den laut vorliegender Erkenntnisse verantwortlichen, 35-jährigen sowie alkoholisierten Deutschen (1,52 Promille) wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens von sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit eingeleitet.



