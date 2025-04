POL-HRO: Diebe stehlen Anbauteil von Ackerschlepper

Landkreis Rostock/Penzin (ots) -



Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt, nachdem bislang unbekannte Diebe vermeintlich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes ein Anbauteil eines Ackerschleppers entwendet haben sollen. Wie der Betreiber der örtlichen Mastanlage in Penzin mitteilte, sei er am Nachmittag des 01.04. auf den Diebstahl aufmerksam geworden. Der Wert des technischen Gerätes beläuft sich laut Angaben des Geschädigten auf etwa 8500 Euro. Nun prüft die Kriminalpolizei u.a. auch vorhandenes Videomaterial eines vor Ort installierten Überwachungssystems, um die Umstände des Tatgeschehens weiter erhellen zu können und mögliche Hinweise auf tatverdächtige Personen zu erhalten.



