Innenminister Christian Pegel trauert mit Feuerwehrfamilie in Klütz

Mit Bestürzung reagiert Innenminister Christian Pegel auf den plötzlichen Tod eines engagierten Feuerwehrkameraden in Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg auf dem Weg zu einem Einsatz.

„Der Verlust eines Kameraden hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Feuerwehrfamilie und der gesamten Gemeinde Klütz. Sein vorbildlicher Dienst und seine Opferbereitschaft verdienen unseren höchsten Respekt und unsere tiefste Anerkennung. In dieser schweren Zeit spreche ich seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kameradinnen und Kameraden mein aufrichtiges Beileid aus. Möge die Erinnerung an seinen selbstlosen Dienst und seine Menschlichkeit ihnen Trost spenden“, sagt der Minister und:

In Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich rund 27.000 Feuerwehrfrauen und -männer, sowohl haupt- als auch ehrenamtlich, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern, fasst Christian Pegel zusammen: „Sie sind unsere Alltagshelden, die täglich ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren, um anderen in Not zu helfen.“