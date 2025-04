POL-HRO: Unfallursache: tiefstehende Sonne - schwerer Verkehrsunfall auf Ortsdurchfahrt Pastow im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/Pastow (ots) -



Gegen 19:10 Uhr des gestrigen Abends ereignete sich auf der Alten Schulstraße in Pastow ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW, infolgedessen eine 45-jährige Frau schwer verletzt worden ist.



Anhand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der vermeintliche Unfallhergang derzeit wie folgt grob skizziert werden. Die 48-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Alte Schulstraße, während sich die 45-jährige Skoda-Fahrerin im Gegenverkehr befunden hat. Vermeintlich aufgrund der tiefstehenden Sonne sei die Audi-Fahrerin in die Gegenspur geraten, wodurch es zum frontalen Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen gekommen ist. Sofort kamen mehrere Rettungskräfte, u.a. auch ein Rettungshubschrauber, zum Einsatz. Nach gegenwärtig vorliegenden Angaben erlitt die Fahrerin des Skoda schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung umgehend in den Schockraum der Uniklinik nach Rostock gebracht. Die vermeintlich unfallverursachende Fahrerin erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 60.000 Euro beziffert.



Um die umfangreichen Verkehrsunfallermittlungen vor Ort zu gewährleisten musste die Ortsdurchfahrt für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. In diesem Zusammenhang kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen im Bereich des Unfallortes.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



