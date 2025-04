POL-HRO: Pkw kollidiert mit Straßenbaum - Fahrerin schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Vormittag auf der L 08 in der Ortslage Bochin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), nahe der Landesgrenze zu Brandenburg.



In einer Kurve kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Grabow verlor die 42-jährige Fahrerin eines Ford Focus aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Frau wurde bei den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Sie wurde schwer verletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.



Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr, zu größeren Verkehrseinschränkungen kam es nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern derzeit noch an.



