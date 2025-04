POL-HRO: Lkw fährt auf Vorwarnanhänger auf - BAB 20 teilgesperrt

Wismar (ots) -



Am gestrigen Nachmittag (31.03.25) kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Wismar-Mitte und Bobitz zu einem Verkehrsunfall in einer Tagesbaustelle, aufgrund dessen die Fahrtrichtung Lübeck für mehrere Stunden teilgesperrt werden musste.



Gegen 16:00 Uhr kollidierte eine Sattelzugmaschine, die in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs war, mit dem auf dem Hauptfahrstreifen stehenden Vorwarnanhänger einer Tagesbaustelle.



Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb hierbei unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 80.000 Euro.



Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 44-jährigen, kasachischen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Während der Räumungsarbeiten, die bis circa 20:20 Uhr andauerten,

wurde der Verkehr über die Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



