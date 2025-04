POL-HRO: Sperrung A24 - Ergänzungsmeldung

Stolpe (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 09:15 Uhr ist es auf der Autobahn 24 zwischen der Abfahrt Stolpe und dem Parkplatz Blievenstorf zu einem Unfall mit anschließender Vollsperrung gekommen (Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6003155).



Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß der 62 Jahre alte Fahrer eines LKW frontal und ungebremst in eine Baustellenabsperrung - vermutlich durch Unachtsamkeit. Durch herumfliegende Trümmerteile auf die gesamte Autobahnbreite musste die A24 in dem Bereich voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte über die angrenzenden Parkplätze Brenz und Blievenstorf abgeleitet werden. Es kam zu kurzzeitigen Einschränkungen.



Der Fahrer musste mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden. Er blieb trotz des erheblichen Aufpralls unverletzt und konnte von den Rettungskräften noch an der Unfallstelle entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden von 20 500 Euro.



Während die Autobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin auf einer Spur mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h wieder freigegeben wurde, bleibt die A24 in Fahrtrichtung Hamburg vermutlich weitere zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wird jedoch weiterhin über Blievenstorf abgeleitet.



