POL-HRO: Autobahn 24 aktuell voll gesperrt - Erstmeldung

Stolpe (ots) -



Die Autobahn 24 ist aktuell zwischen der Abfahrt Stolpe und dem Parkplatz Blievenstorf nach einem Unfall in beide Richtungen voll gesperrt. Ein LKW ist nach jetzigem Stand ungebremst in eine Baustellenabsperrung gefahren. Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Fahrer zu bergen sowie die Unfallstelle abzusichern. Der Verkehr wird aktuell über einen Parkplatz abgeleitet.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell