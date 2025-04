POL-HRO: Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Plate

Rostock (ots) -



Am 01.04.2025 meldeten mehrere Personen gegen 02:20 Uhr der

Einsatzleitstelle, dass aus einer Wohnung der Einrichtung für

betreutes Wohnen in Plate eine Rauchentwicklung wahrzunehmen ist.



Mit Eintreffen der Feuerwehr wurden insgesamt vier Personen über den

Balkon ihrer Wohnung evakuiert. Eine 64-jährige und eine 86-jährige

Bewohnerin wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein

umliegendes Krankenhaus gebracht.



Durch die Freiwilligen Feuerwehren Plate, Banzkow und Sukow konnte

das Feuer im 1.OG zügig gelöscht werden. Mit im Einsatz befanden sich

drei Rettungswagen.



Die drei unverletzten Bewohner können ihre Wohnung derzeit nicht

bewohnen und kommen bei Familienangehörigen unter. Die im Erdgeschoss

befindliche Tagespflege wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 15.000 Euro.



Julian Grünert

Polizeirevier Sternberg



