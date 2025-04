POL-HRO: Brand in der Tiefgarage am Klenowtor

Rostock (ots) -



Am 31.03.2025 kam es gegen 18:20 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der

Polizei und Feuerwehr in Rostock Groß Klein.

In der Tiefgarage am Klenowtor kam es aus bisher unbekannter Ursache

zum Brand eines PKW. Dieser brannte komplett aus. Durch die starke

Rauchentwicklung kam es zu Behinderungen im Umfeld und zur

vorübergehenden Schließung des Pennymarktes.



Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet bzw. mussten nicht

evakuiert werden. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die

Albrecht-Tischbein-Straße bis ca. 22:00 Uhr voll gesperrt werden.



Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.



Björn Nebel

PFvD ELSt Rostock



