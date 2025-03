POL-HRO: Tatverdächtige nach Diebstahl aus Paketfahrzeug gestellt

Schwerin (ots) -



Für Aufsehen hat ein Vorfall am vergangenen Freitag gesorgt, als zwei Männer am helllichten Tag aus einem parkenden Paketlieferfahrzeug mehrere Pakete entwendeten. Der Vorfall ereignete sich am 28.03.2025 gegen 15:20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Lübecker Straße.



Mit den gestohlenen Paketen unter dem Arm flüchtete das Duo quer durch die befahrene Lübecker Straße. Einer der beiden Tatverdächtigen lief dabei gegen einen PKW, blieb aber unverletzt. Der zweite Tatverdächtige deponierte die gestohlenen Pakete an einem nahegelegenen Wohnhaus und kehrte zum Tatort zurück. Hier kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Paketboten, bei der aber niemand verletzt wurde.



Nach kurzer Fahndung konnten die beiden mutmaßlichen Diebe durch die alarmierten Polizeibeamten gestellt werden. Dabei handelt es sich um zwei polizeibekannte Schweriner im Alter von 40 Jahren. Beide standen merklich unter Alkoholeinfluss.



Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Deutschen von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.



