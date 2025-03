POL-HRO: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Rostock

Rostock (ots) -



In den frühen Sonntagmorgenstunden ist es am Doberaner Platz in Rostock zu einem Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gerieten ein 44 Jahre alter Mann deutscher Herkunft und ein 32-jähriger Mann aus Syrien zunächst in einen verbalen, dann in einen handgreiflichen Streit.



In der weiteren Folge solidarisierten sich mehrere Personen mit den beiden Männern. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen waren auch minderjährige Jugendliche involviert. Durch mehrere Streifenwagen konnte ein Großteil der involvierten Personen vor Ort zum Sachverhalt befragt werden. Zudem wurde Beweismaterial in Form von Handyvideos sichergestellt.



Die Auswertung der Videos sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf.



