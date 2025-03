POL-NB: Erstmeldung - Überfall auf Juweliergeschäft

Altentreptow (ots) -



Derzeit sind mehrere Streifenwagen in und um Altentreptow im Einsatz. Hintergrund ist der Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Brandenburger Straße kurz nach 13:00 Uhr. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kamen zwei Männer ins Geschäft und forderten Schmuck sowie weitere Wertsachen.



Danach sollen sie zu Fuß aus dem Geschäft vermutlich in Richtung Mauerstraße geflohen sein. Die Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein.



Die Polizei fahndet derzeit mit Hochdruck mit mehreren Einsatzkräften nach den Tätern.



Da in solchen Fällen nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Täter gewaltbereit sind, werden Bürger gebeten, die Verdächtigen bei Sichtkontakt nicht selbst aufzuhalten, sondern umgehend die Polizei zu rufen unter der 110!



Wer allgemeine sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen hat und diese bisher noch nicht der Polizei mitgeteilt hat, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 5582 2224.



