POL-HRO: Unbekannte stehlen Dieselkraftstoff - Unfall mit Streifenwagen

In den frühen Morgenstunden des 30. März kam es zu einem Verkehrsunfall eines Funkstreifenwagens des Polizeireviers Gadebusch. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt.



Gegen 02:00 Uhr bemerkte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch im Bereich des Windparks Goddin ein Fahrzeug und entschloss sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Trotz des eindeutigen Anhaltesignals des Streifenwagens entzog sich das Fahrzeug der Kontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon.



Im Rahmen der Überprüfung der Abgangsrichtung des Fahrzeuges kam der Funkstreifenwagen, ein VW Passat, im Bereich der Anschlussstelle Bobitz aus Fahrtrichtung Lübeck aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Klinikum gebracht. Der Funkstreifenwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Anschlussstelle Bobitz für etwa drei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.



Bei der anschließenden Überprüfung des im Bau befindlichen Windparks entdeckten die Beamten mehrere beschädigte Baufahrzeuge. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden etwa 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



