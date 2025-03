POL-HRO: Tageswohnungseinbruch in Teterow

Landkreis Rostock/ Teterow (ots) -



Am vergangenen Freitag soll es vormittags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Predigerstraße in Teterow gekommen sein. Demnach sollen sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft und dort neben diversen technischen Geräten auch Bargeld entwendet haben. Die Kriminalpolizei in Teterow führt nun die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen.



