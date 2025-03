POL-HRO: 34-Jähriger nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Plau am See (ots) -



In der Nacht zu Sonnabend, 29. März 2025, ist es in der Straße Vogelsang in Plau am See zu einem Polizeieinsatz gekommen, der für einen 34-Jährigen in der Gewahrsamszelle endete.



Ein Zeuge informierte die Polizei gegen Mitternacht, weil eine augenscheinlich hilflose Person auf der Straße liegen würde. Vor Ort konnten die Beamten einen stark alkoholisierten und kaum ansprechbaren 34-jährigen Mann polnischer Herkunft feststellen. Bei dem Versuch, den Mann von der Straße zu bringen, zeigte dieser sich unkooperativ und aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Zeitweise drohte er den Beamten mit dem Tod. Bei einem Atemalkohltest auf der Dienststelle wurden 2,65 Promille festgestellt. Der Mann durfte nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Die eingesetzten Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung wurde aufgenommen.



