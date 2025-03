POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführer sorgen für Verkehrsstraftaten im Landkreis Rostock

Rostock/ Landkreis Rostock (ots) -



Am Samstag kam es zu gleich zwei Verkehrsstraftaten im Zusammenhang mit alkoholisierten Fahrzeugführern im Bereich des Landkreises Rostock.



Gegen 06:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Deutsche mit ihrem Audi die BAB19 aus Richtung Berlin kommend in Weiterfahrt nach Norden als sie im Bereich der Anschlussstelle Rostock Süd auf die B110 abfahren wollte. Dabei kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Weiterhin wurde die Bankette, der Ausfahrtspfeil und Leitplanke beschädigt. Die 48-Jährige blieb unverletzt und wollte die Unfallstelle im Anschluss wieder verlassen. Dies konnte durch das Eingreifen von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei unterbunden werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau einen Atemalkoholwert von 3,00 Promille aufwies. Bei der 48-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme durchgeführt und deren Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug musste im Anschluss von der Unfallstelle geborgen werden. Der Gesamtschaden wird in diesem Fall auf etwa 10.000EUR geschätzt.



Etwas später am gleichen Tag war erneut ein alkoholisierter Fahrzeugführer unterwegs. Gegen 11:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Toyota, der auffällig auf der B105 in Bad Doberan fuhr. Der betreffende PKW konnte kurz darauf auf Höhe des Handelsparks durch Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Bad Doberan festgestellt und gestoppt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ein 57-jähriger Litauer als Fahrzeugführer festgestellt werden, der einen Atemalkoholwert von 2,16 Promille aufwies. Des Weiteren wurde bekannt, dass der Mann zuvor eine rote Ampel an der Kreuzung B105/ An der Krim überfuhr, obwohl ein 38-jähriger Fußgänger gerade die Straße überqueren wollte. Da dieser aber bemerkte, dass der PKW nicht anhalten würde, wich er zurück, sodass es zu keinem Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger kam. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme bei dem alkoholisierten Litauer durchgeführt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen beide Fahrzeugführer wegen der entsprechenden Verstöße.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell