POL-HRO: 27-jähriger Randalierer attackiert Polizeikräfte in Güstrow an

Am Abend des 29.03.2025 erhielten Beamte der Polizei in Güstrow Kenntnis über eine männliche Person, die auf einem Parkplatz mittels Faustschlägen und Tritten auf parkende PKW einwirken und diese dadurch beschädigen soll.



Der erheblich aggressiv auftretende Mann wurde durch die Einsatzkräfte gegen 19:35 Uhr auf dem Parkplatz "An der Bleiche" in der Güstrower Innenstadt festgestellt. Mit Eintreffen der Beamten reagierte der im Umland von Güstrow wohnhafte Deutsche äußerst aggressiv und schlug weiterhin auf parkende Fahrzeuge ein. Erst durch den Einsatz von Reizstoff gelang es den Beamten den augenscheinlich in einem psychischem Ausnahmezustand befindlichen Tatverdächtigen zu überwältigen und am Boden temporär zu fixieren. Hierbei wurde ein Beamter leicht an der Hand verletzt. Als sich der Mann im weiteren Verlauf zu beruhigen schien und ihm die Handfessel abgenommen wurden, attackierte er die Einsatzkräfte urplötzlich mit Schlägen und Tritten. Ein weiterer Beamter wurde hierdurch leicht verletzt.

Aufgrund des Verdachts einer bestehenden Rauschmittelintoxikation wurde dem Randalierer eine Blutprobe entnommen. Im Kontext des gezeigten, weiterhin andauernd hohen Aggressionspotenzials wurde der Mann nach richterlicher Anordnung im Anschluss in Gewahrsam genommen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro.



Die Kriminalpolizei in Güstrow führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie Widerstands und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.



