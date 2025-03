POL-HRO: Hoher Stehlschaden nach Einbruch in Güstrower Autohaus

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im zurückliegenden Zeitraum vom 29.03. zum 30.03.2025 zu einem Einbruch in Lagerräumlichkeiten eines Autohauses in der Schweriner Chaussee in Güstrow gekommen sein soll.



Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, hätten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Bereich sowie mehreren Containern verschafft. Verantwortliche der Firma wurden am Abend des 30.03.2025 auf den

Einbruch aufmerksam. Nach eigenen Angaben hätten die bislang unbekannten Tatverdächtigen circa 30 Komplettsätze von in den Containern gelagerten Rädern entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 50.000 Euro beziffert.



