POL-HRO: Vollsperrung der BAB 24 aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Alkoholeinwirkung

Stolpe (ots) -



Am Sonntagabend, den 30.03.2025, blieb die BAB 24 in Fahrtrichtung

Hamburg zwischen den Abfahrten Hagenow und Wittenburg für mehrere

Stunden gesperrt. Es ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 41-jähriger Fahrer eines VW

mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Baustellenabsicherung, kam

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

Mittelschutzplanke. Aufgrund herumfliegender Teile kam es zu

Sachschäden an zwei weiteren Fahrzeugen. Beim Fahrer des mit zwei

Personen besetzten PKW wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein

Atemalkoholwert von 1,85 Promille festgestellt. Beide Insassen wurden

zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus Schwerin verbracht. Nach

erster Rückmeldung sind die Untersuchungen des Fahrers noch unklar

und der Beifahrer ist unverletzt.



Zur Sicherung der Unfallspuren wurde die DEKRA hinzugezogen.

Zwei der drei Fahrzeuge mussten geborgen werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.500 Euro.



Gegen den unfallverursachenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.





Julia Schiller

Polizeikommissarin

Autobahn- & Verkehrspolizeirevier Stolpe



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell