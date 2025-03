POL-HRO: Sexpuppe löst Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 29.03.2025, meldete sich gegen 19:00 Uhr ein

besorgter Hinweisgeber per Notruf bei der Polizei und teilte mit,

dass sein Sohn und er soeben während eines Spazierganges entlang

einer Brachfläche in der Hundsburgallee in Rostock einen neuwertigen

blauen, prall gefüllten Beutel festgestellt hätten. Um den Inhalt in

Augenschein nehmen zu können, versuchte der Vater mit Hilfe von

Zweigen und anderen Hilfsmitteln, die in ca. drei Metern Entfernung

an einer Brombeerhecke liegende Tüte zu öffnen. Dabei kam unter dem

Beutel eine augenscheinlich im fortgeschrittenen Stadium der Fäulnis

und Verwesung befindliche menschliche Hand zum Vorschein. Erschrocken

über den Fund rief der Mann die Polizei. Die zunächst eingesetzten

Kräfte des Polizeireviers Lichtenhagen erschienen umgehend am

Einsatzort, bestätigten den Fund und informierten

kriminalpolizeiliche Kräfte zur Durchführung der Tatortarbeit. Auch

die Rostocker Feuerwehr unterstützte am Einsatzort mit einer

Beleuchtungsanlage. Da die Polizei davon ausgehen musste, dass es

sich möglicherweise um ein Tötungsdelikt handeln könnte, begann sie

zunächst im Umfeld mit der kriminaltechnischen Arbeit und brachte

dazu auch eine Drohne zum Einsatz. Eine Annäherung an die

vermeintliche Leiche erfolgte, wie üblich bei diesen Delikten, erst

nach Abschluss der Spurensicherung durch den ebenfalls hinzugezogenen

Rechtsmediziner. Dieser stellte dann glücklicherweise fest, dass es

sich bei der "Leiche" um eine sogenannte Sexpuppe handelte. Alle

polizeilichen Maßnahmen wurden daraufhin sofort beendet. Der bereits

angeforderte Bestatter konnte erfreulicherweise abbestellt werden.

Die Polizei bittet die Bürger aus gegebenem Anlass, ihren Müll

ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Orten zu entsorgen!





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell