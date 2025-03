LWSPA M-V: Verkehrsunfall beim Bootstransport - Die Wasserschutzpolizei warnt zu Saisonbeginn

Details anzeigen Gefahren beim Bootstransport Gefahren beim Bootstransport

Schwerin (ots) -



Am Samstag, 29.03.2025 nahmen die Beamten der Wasserschutzpolizei Schwerin einen ebenso kuriosen wie gefährlichen Sachverhalt auf:



Die Beamten, selbst mit dem Transport eines Bootes beschäftigt, kamen auf einen Verkehrsunfall auf der B192 bei Karow zu, der sich beim Transport eines Bootes ereignet hatte. Der deutsche Fahrzeugführer wollte sein Boot zu Beginn der Saison aus dem Winterlager zum Liegeplatz überführen. Der Bootsanhänger aus dem Jahr 1976 war augenscheinlich so verrottet, dass sich schon nach kurzer Zeit ein Rad vom Trailer löste. Nur mit Glück wurden keine Unbeteiligten geschädigt, so dass es nur bei Sachschäden blieb.



Die Ermittlungen zum Unfall ergaben, dass die nötige Hauptuntersuchung abgelaufen war. Darüber hinaus wurde das Boot völlig unzureichend auf dem Trailer gesichert und der Propeller zum Transport nicht abgedeckt. Den Fahrer des Gespanns erwarten nun ein Punkt in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld.



Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bootstransporte zu Saisonbeginn bittet die Wasserschutzpolizei, sich der besonderen Gefahr beim Transport der teils sehr schweren Boote bewusst zu werden. Achten Sie vor Fahrtantritt darauf, dass sich das Gespann in einem verkehrssicheren Zustand befindet und die Boote ausreichend gegen Verrutschen auf dem Hänger gesichert sind. Bei Fragen zum Bootstransport sind die Beamten der Wasserschutzpolizei für Sie immer erreichbar.



PHK Heiko Hennings, Schichtdienstleiter Wasserschutzpolizei Inspektion Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Telefon: 0385/555760

Fax: 0385/555720

E-Mail: wspi-schwerin@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell