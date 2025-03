POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer leicht- und schwerverletzten Person

Greifswald (ots) -



Am 29.03.2025, gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der B 109 zwischen

Gross Schönwalde und Diedrichshagen ein Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall, an dem 4

Fahrzeuge beteiligt waren, wie folgt.

Der 53-jährige Fahrer eines Pkw Kia kam aus bisher ungeklärter

Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden

Pkw Mitsubishi des 85-jährigen Fahrers, der in Richtung Gross

Schönwalde fuhr.

In weiterer Folge kollidierte der Kia dann mit einem Pkw VW, der sich

hinter dem Mitsubishi befand.

Dieses Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls über die

Leitplanke geschoben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

In diesem Fahrzeug befanden sich drei Personen, von denen die

48-jährige Fahrerin schwerverletzt und später in das Klinikum nach

Greifswald eingeliefert wurde. Die beiden Mitfahrer wurden durch den

Splitterflug leicht verletzt.

Trotz dieser Zusammenstöße kam es noch dazu, dass der

unfallverursachende Pkw ein weiteres Fahrzeug von der Fahrbahn

abdrängte, welches auf die Bankette geriet. Der 70-jährige Fahrer

dieses Nissan-Transporters wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.

Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Die Bundesstraße war für die ärztliche Versorgung, die Unfallaufnahme

und die Bergung der Fahrzeuge für drei Stunden vollgesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Weitenhagen, sowie die Berufsfeuerwehr aus

Greifswald kamen zum Einsatz.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 40.000 Euro.



