POL-NB: Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses

Am 30.03.2025 gegen 00:10 Uhr geriet in der vorpommerschen Stadt

Barth im Stadtteil Barth-Süd ein Kellerbereich eines

Mehrfamilienhauses in Brand. Die anwesenden Bewohner bemerkten eine

starke Rauchentwicklung im Hausflur, warnten sich untereinander,

riefen die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit. Die Barther

Freiwillige Feuerwehr mit ca. 30 Kameradinnen und Kameraden traf

rechtzeitig am Brandort ein und begann unverzüglich mit den

Löscharbeiten. Eine weibliche Person wurde mit Verdacht auf

Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden

beläuft sich auf zirka 2.000 Euro.

Die Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.



