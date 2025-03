POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin am 29. März 2025

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag begleitete die Polizei mehrere Versammlungen in Schwerin, die aus polizeilicher Sicht störungsfrei verliefen.



An einer angemeldeten Versammlung am Alten Garten, die um 13:30 Uhr begann, nahmen bis zu 80 Personen teil. Der Versammlungsaufzug führte vom Alten Garten über die Werderstraße zur Robert-Koch-Straße und schließend über die Werderstraße zurück zum Ausgangspunkt. Dort endete die Versammlung gegen 15:30 Uhr. Währenddessen kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



Eine weitere angemeldete Versammlung auf dem Grunthalplatz verzeichnete in der Spitze bis zu 90 Teilnehmende und endete gegen 13:15 Uhr. Zudem versammelten sich im Zeitraum von etwa 14:00 bis 15:45 Uhr spontan bis zu 100 Personen im Bereich der Schlossbrücke.



Die Polizeiinspektion Schwerin begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock.



Vor Beginn der Versammlungen und im Nachgang kam es in drei Fällen zu körperlichen Auseinandersetzungen; entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell