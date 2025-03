POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B 109 bei Pasewalk (LK V-G)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 29.03.2025, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich auf der B 109 zwischen Belling und Sandförde ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Als mutmaßlicher Unfallverursacher gilt nach aktuellen Kenntnisstand ein 80-jähriger deutscher Staatsbürger. Er war mit seinem Renault Megané auf der B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam unterwegs. Auf einer geraden Strecke geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden MAN-Ackerschlepper.

Der Fahrzeugführer des PKW Renault sowie zwei Insassen, eine 83-jährige und eine 59-jährige, erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht wurden. Nach ambulanter Versorgung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen. Der 25-jährige Fahrer des Ackerschleppers blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 EUR geschätzt. Der PKW Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die B 109 für rund 90 Minuten voll gesperrt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Nach ersten Zeugenaussagen könnte der Fahrer des Renaults kurzzeitig eingeschlafen sein, was noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist.



