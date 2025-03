POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach drei vermisstem Mädchen aus Rostock - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei fahndet aktuell nach drei Mädchen (12 und 14 Jahre alt) und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich die miteinander bekannten Mädchen am Vormittag des gestrigen Tages (27.03.2025) aus ihrem gewohnten Umfeld im Bereich Lichtenhagen und gelten seitdem als vermisst.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei und der Kriminalpolizei führten nicht zum Auffinden der Personen.



Personenbeschreibungen:



- 12-jährige Vermisste:



o Ca. 160 cm groß

o Mittelblondes, schulterlanges Haar mit roten Strähnchen vorne

o Schlanke Statur

o Bekleidung: blaue und weiße Collegejacke mit weißer Kapuze, helle

Jeans, schwarzer Rucksack



- 14-Jährige Vermisste:

o 171 cm groß

o Kräftige Statur

o Schwarze, schulterlange Haare

o Bekleidung: schwarze Jacke, graue Jogginghose, weiße Schuhe



- 14-Jährige Vermisste:

o 175 cm groß

o Kräftige Statur

o Sehr lange blonde Haare, oft zum Zopf gebunden

o Bekleidung: dunkle Strickjacke, schwarze Weste, schwarze Hose, dunkle Schuhe, dunkelgrauer Rucksack



Lichtbilder der Vermissten können unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/4tylq



Die drei Vermissten sind vermutlich gemeinsam unterwegs und könnten sich im Bereich Dierkow oder Brinckmansdorf aufhalten.



Die Polizeiinspektion Rostock bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der drei vermissten Mädchen geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



