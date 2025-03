POL-ANK: Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der B111 auf der Insel Usedom

Insel Usdeom (ots) -



Am 28.03.2025, gegen 11 Uhr, ereignete sich auf der B111 zwischen Ückeritz und Schmollensee ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah die 35-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Audi auf der Fahrt von Ückeritz nach Schmollensee, dass der vor ihr fahrende Pkw Toyota verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Der Toyota, der mit einer 55-jährigen deutschen Fahrerin und ihrem 52-jährigen deutschen Beifahrer besetzt war, wurde durch den Aufprall einige Meter weiter auf einen vor ihm fahrenden PKW Mercedes geschoben, der mit einem 57-jährigen polnischen Fahrer und seiner 56-jährigen polnischen Beifahrerin besetzt war.



Durch den Auffahrunfall wurde die 35-jährige Fahrerin des Audi schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Notaufnahme der Universitätsmedizin Greifswald geflogen. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Anklam und Wolgast gebracht. Der Beifahrer im Toyota blieb unverletzt.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro. Sowohl der Pkw Audi als auch der Pkw Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei war die B111 zwischen Ückeritz und Schmollensee für mehr als eine Stunde voll gesperrt.



