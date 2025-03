POL-NB: Frauen wollen Glas Wasser und stehlen Portemonnaie

Neustrelitz (ots) -



Eine 88-Jährige ist gestern Mittag gegen 12:30 Uhr vom Einkauf nach Hause gekommen, als sie an der Haustür auf zwei junge Frauen traf. Sie hielten ihr die Haustür auf und trugen ihren Rollator nach oben. Dabei behauptete die eine, sie wohne nun im Hausaufgang der Seniorin und sei die "neue Nachbarin".



Oben angekommen gab eine der beiden an, schwanger zu sein. Sie soll nach Aussage der Seniorin auch so ausgesehen haben, als hätte sie einen Babybauch. Die vermeintliche Schwangere bat um ein Glas Wasser, um Medikamente zu nehmen. Das spätere Opfer ließ die Frauen in die Wohnung und gab der einen etwas zu trinken.



Minuten nachdem die beiden wieder weg waren, stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse mit allen Karten und etwas Bargeld fehlte. Im Rahmen der beauftragten Kontosperrung musste die Bank leider feststellen, dass mit der Karte bereits unrechtmäßig Geld abgehoben wurde.



Das Opfer beschreibt die beiden Frauen wie folgt: Die eine soll sehr groß und schlank gewesen sein und ihre dunklen Haare zu einem Dutt getragen haben. Sie trug eine weiße Bluse und eine schwarze Jacke. Die zweite Frau soll kleiner gewesen sein (maximal 1,70 Meter) und korpulenter gewirkt haben. Das könnte aber auch durch ihre wahrscheinlich vorgetäuschte Schwangerschaft so gewesen sein. Beide sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben.



Sachdienliche Hinweise zu den beiden Frauen nimmt das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 / 258224 entgegen. Hinweise sind auch an die Onlinewache möglich unter www.polizei.mvnet.de



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Maschen. In anderen Fällen haben die Diebe, die meist zu zweit auftreten, unter anderem vorgegeben, die Einkaufstaschen von Senioren in die Wohnung tragen zu wollen. Dort angekommen versuchen sie, unter einem Vorwand in die Wohnung zu gelangen oder die Opfer abzulenken, um so Geldbörse oder Handtasche zu stehlen.



