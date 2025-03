POL-NB: Gruppe randaliert und verletzt Anwohnerin

Demmin (ots) -



Am Mittwochabend hat in Demmin im Bereich der Nordsackgasse eine Gruppe junger Leute mehrere Anwohner terrorisiert. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren sollen ab etwa 21:00 Uhr an Türen und Scheiben geklopft und Bewohner rausgeklingelt haben.



Als sich mehrere Bewohner bei der Jugendgruppe darüber beschwerten, sollen sie von den drei Hauptverdächtigen bedroht worden sein. Eine Bewohnerin, eine 39-Jährige, wurde zudem von einem der drei angegriffen und leicht verletzt, so dass sie zur weiteren Behandlung vorsorglich ins Klinikum kam.



Die drei Haupttäter sind 16, 18 und 21 Jahre alt und mehrfach polizeibekannt. Sie waren teilweise stark alkoholisiert und haben im Rahmen des Polizeieinsatzes 0,77 Promille, 1,96 Promille sowie 2,05 Promille gepustet. Die beiden Älteren wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen ins Polizeigewahrsam mitgenommen. Im Falle des Minderjährigen wurde die Erziehungsberechtigte über die Maßnahmen der Polizei und den Einsatzgrund informiert.



Die weiteren Ermittlungen müssen nun die genauen Tathandlungen der einzelnen Verdächtigen klären. Ihnen wird Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell