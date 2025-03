POL-NB: Randalierer nachts mit Zerstörungswut unterwegs

Altentreptow (ots) -



Ein 26-jähriger polizeibekannter Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Altentreptow randalierend unterwegs gewesen. Kurz nach Mitternacht gab es den ersten Hinweis an die Polizei zu einem Mann, der auf dem Marktplatz Auto beschädigen soll. Die Beamten prüften den Hinweis und stellten ein Auto mit beschädigtem Außenspiegel fest. In einer Seitenstraße trafen sie dann auf den Verdächtigen, der kurz vor Eintreffen der Beamten noch die Fensterscheibe eines Wohnhauses zerstört haben soll.



Kurz nachdem die polizeilichen Maßnahmen mit dem Verdächtigen beendet waren, fiel den Beamten ein weiteres Auto mit ebenfalls zerstörtem Außenspiegel auf.



Der Schaden durch die beiden beschädigten Autos und die Fensterscheibe wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.



Der Verdächtige ist Deutscher und hat bei den Maßnahmen 0,61 Promille gepustet.



