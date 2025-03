POL-HRO: Brennender Mülleimer am Bürgerpark - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Am gestrigen Morgen wurden Polizei und Feuerwehr um kurz vor 8 Uhr über einen brennenden Mülleimer am Haupteingang des Bürgerparks informiert. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen.



Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



